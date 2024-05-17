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Фильм ужасов «Астрал 6» выйдет в августе 2025 года

Фильм ужасов «Астрал 6» выйдет в августе 2025 года
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Кинокомпания Sony Pictures раскрыла дату шестой части серии хорроров «Астрал». Новая картина в знаменитой франшизе выйдет в мировом прокате 29 августа 2025 года, а съёмки ленты должны завершиться до конца 2024-го.

Каких-либо деталей о новом «Астрале» нет. Известно лишь, что речь идёт именно о номерной ленте, а не о недавно представленном спин-оффе от постановщика «Лунного рыцаря» Джереми Слейтера. У этой картины пока нет точной даты премьеры.

Серия фильмов ужасов «Астрал» запустилась в 2010 году и стала одной из флагманских франшиз Sony Pictures. При относительно скромных бюджетах пять картин суммарно заработали в прокате около $ 730 млн. Главные роли в киновселенной исполняют Патрик Уилсон и Тай Симпкинс.

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