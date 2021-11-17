На Квентина Тарантино подали в суд из-за NFT по «Криминальному чтиву»

В начале ноября стало известно, что Квентин Тарантино планирует продать удалённые сцены из боевика «Криминальное чтиво» в виде NFT. Кинокомпания Miramax выступила против этого и подала на режиссёра в суд.

Основные претензии Miramax в том, что Тарантино нарушил контракт и распорядился тем, на что у него не было права. Согласно договору кинокомпании и постановщика, он не может продавать сценарий или какие-то вырезанные фрагменты из ленты.

Токены в последнее время очень популярны, поэтому в компании предположили, что Тарантино решил зацепиться за популярное явление.

Поведение Тарантино вынудило Miramax подать этот иск против одного из своих самых ценных творцов, чтобы сохранить и защитить свои права на интеллектуальную собственность.

Несмотря на обвинения, адвокат Тарантино не видит в его действиях ничего противозаконного. Вероятно, судебный иск будут обжаловать.