«ИКЕА» представила дизайн-проект дома для геймеров и стримеров

IKEA показала дизайн дома для геймеров и стримеров на примере типовой российской квартиры. «Киберквартира» учитывает всё, чтобы вести здоровый и активный образ жизни даже не выходя из дома, включая комфортный сон и отдых, а также возможность заняться спортом дома. Дизайн разрабатывался совместно с ASUS ROG в рамках «Квартиротеки» — библиотеки бесплатных дизайн-проектов для типичных российских домов.
Естественно, в доме есть геймерская светодиодная подсветка и второй монитор для чтения чата во время стримов. Компания заявила, что в России примерно 65 млн игроков, поэтому она решила помочь им обустроить квартиру так, чтобы максимально аутентично и полезно использовать свободное место.
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