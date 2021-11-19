В Halo Infinite впервые делают упор именно на нормальную сложность

Студия 343 Industries не собирается делать в Halo Infinite упор на высоком уровне сложности, как это было с предыдущими частями. Таким образом авторы хотят привлечь новую аудиторию, которой шутер не покажется слишком сложным.

В интервью изданию VGC дизайнер персонажей Стивен Дейк рассказал, что 343 Industries хотела сделать так, чтобы от Halo Infinite получили удовольствие как можно больше людей. Особенно это касается новичков, которые никогда не играли в Halo.

Мы хотим, чтобы эти игроки веселились и добивались успеха, а не сталкивались сразу c трудностями. Это не значит, что на высоких уровнях сложности будет просто — мы просто сделали упор на более простых.

Таким образом, все игроки будут в равных условиях, и погружение в мир Halo Infinite будет плавным. Сосредоточенность на более низких уровнях сложности также поможет не заставлять изучать прошлые игры серии Halo, поскольку это может оттолкнуть аудиторию.

Мы хотели, чтобы Infinite стала более доступной для людей, и у них не было нужды изучать лор вселенной Halo и задавать много вопросов. Конечно, в игре будут ответы, но, надеюсь, новички не будут сильно в это погружаться.

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Релиз сюжетной кампании Halo Infinite состоится 8 декабря, а доступ в сетевой режим на ПК, Xbox One и Xbox Series открыт с 15 ноября.