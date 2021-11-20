Вышел третий и последний акт «Аркейн» — сериала по League of Legends

Riot Games выпустила три заключительные серии «Аркейн». Это анимационный сериал по мотивам League of Legends, который дебютировал в начале ноября. Сегодня сюжет первого сезона закончился.
Мы уже выпустили полноценный обзор шоу, поскольку нам удалось посмотреть концовку «Аркейн» ещё несколько дней назад. Можете не волноваться, в тексте нет критических (и даже некритических) спойлеров к концовке.
Ранее Riot Games показала короткий тизер трёх заключительных серий. Из него выяснилось, что Вай и Джинкс всё же получат каноническое оружие, а Пилтовер и Заун находятся в одном щелчке пальца от начала войны.
«Аркейн» вышел в начале ноября. 7-го числа состоялся релиз первых трёх серий, а четвёртая, пятая и шестая появились спустя неделю. Шоу доступно на Netflix с полным русским дубляжом.
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