Вышел третий и последний акт «Аркейн» — сериала по League of Legends

Riot Games выпустила три заключительные серии «Аркейн». Это анимационный сериал по мотивам League of Legends, который дебютировал в начале ноября. Сегодня сюжет первого сезона закончился.

Мы уже выпустили полноценный обзор шоу, поскольку нам удалось посмотреть концовку «Аркейн» ещё несколько дней назад. Можете не волноваться, в тексте нет критических (и даже некритических) спойлеров к концовке.

Ранее Riot Games показала короткий тизер трёх заключительных серий. Из него выяснилось, что Вай и Джинкс всё же получат каноническое оружие, а Пилтовер и Заун находятся в одном щелчке пальца от начала войны.

«Аркейн» вышел в начале ноября. 7-го числа состоялся релиз первых трёх серий, а четвёртая, пятая и шестая появились спустя неделю. Шоу доступно на Netflix с полным русским дубляжом.