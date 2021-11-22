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Поклонник Battlefield 2042 воссоздал карты шутера из LEGO

Поклонник Battlefield 2042 воссоздал карты шутера из LEGO
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Пользователь «Твиттера» taris120_builds воссоздал несколько карт Battlefield 2042 из LEGO. На работу энтузиаста обратила внимание DICE.

На египетскую карту «Возрождение» (Renewal) ушла 7931 деталь LEGO. Энтузиаст изобразил комплекс Аль-Хайит с мельчайшими деталями, вроде солнечных батарей, домиков и дорожек.

Возрождение

Возрождение

Фото: taris120_builds

Для корейской локации «Калейдоскоп» (Kaleidoscope) понадобилось больше деталей — 9604. В точности воссозданы небоскрёбы и парки с мелкими дорожками.

Калейдоскоп

Калейдоскоп

Фото: taris120_builds

Последней картой, за которую взялся taris120_builds, стала «Космодром» (Orbital). На ней видны все точки захвата и ракета, готовая ко взлёту. Количество деталей энтузиаст не уточнил.

Космодром

Космодром

Фото: taris120_builds

В сервисе Flickr фанат Battlefield и ранее выкладывал карты из игр серии в формате LEGO. Среди них — локации Battlefield 4, Battlefield 1 и Battlefield 5.

Battlefield 2042 вышла 19 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Несмотря на успешный запуск в Steam, у шутера всего 26% положительных отзывов.

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