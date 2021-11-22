Почти 74 млн человек смотрели финал Чемпионата мира по League of Legends

Riot Games объявила статистику по финалу Чемпионата мира по League of Legends, который прошёл 6 ноября в Рейкьявике, Исландия. В пике за турниром наблюдали почти 74 млн. человек одновременно.

По данным Riot Games, этот показатель почти на 30 млн превышает число зрителей в 2020 году. Тогда финал Чемпионата мира одновременно смотрели более 46 млн. В минуту за финалом этого года в среднем наблюдали более 30,5 млн человек, что примерно на 7,5 млн больше прошлогоднего результата — 23 млн.

В финале Чемпионата мира — 2021 по League of Legends встретились DWG KIA из Южной Кореи и EDward Gaming из Китая. Китайская команда победила со счётом 3:2. Трансляция велась на 18 языках.

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Также было объявлено, что финал Чемпионата мира — 2022 по League of Legends пройдёт в четырёх городах Канады, Мексики и США.