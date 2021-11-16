League of Legends стала самой просматриваемой игрой на Twitch в октябре

По данным аналитиков, зрители посмотрели примерно 1,9 млрд часов на Twitch в октябре. Это наивысший показатель платформы за последние 5 месяцев, однако он всё ещё не дотягивает до весенних просмотров. Также площадка для трансляций Facebook Gaming достигла показателя в 500 млн часов, с ростом год к году на 61%.
Показатели Twitch и Facebook Gaming в 2021 году
Самой просматриваемой игрой октября на Twitch стала League of Legends с показателем в 205 млн часов. Этому поспособствовал чемпионат мира Worlds 2021. Также на популярность игры мог повлиять ажиотаж перед сериалом Arcane, трейлеры которого появились ещё в прошлом месяце.
Благодаря The International 2021 — где победила российская команда Team Spirit — просмотры Dota 2 также показали серьёзный рост. В октябре за игрой смотрели на протяжении 97 млн часов. Проект вошёл в четвёрку самых просматриваемых игр на Twitch за прошлый месяц.
Ранее из Dota 2 убрали поддержку 32-битных систем и других старых технологий.
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