Энтузиаст добавил 60-секундную королевскую битву в первую DOOM

Модификации для DOOM не перестанут создавать, кажется, никогда. И вот энтузиаст под ником TRUDADDY представил новый мод Brutal Hell Royale для классического шутера.
Он объединил мод Brutal Doom — который добавляет больше брутальности и крови — вместе с популярным ныне режимом королевской битвы. В матче могут принять участие до 32 человек на одной из 10 карт. Игроки сразу же появляются с оружием, однако самое мощное вооружение можно найти, только бегая по уровню.
В целом матч длится чуть больше одной минуты. Дело в том, что спустя 60 секунд всех игроков телепортируют ближе друг к другу для финального сражения. Благодаря быстрой динамике шутера, столкновения заканчиваются очень быстро.
Скачать мод можно на сайте moddb. Пока что модификация находится в режиме бета-тестирования — к финальной версии автор планирует исправить основные баги, добавить больше оружия и карт, а также увеличить общее количество участников.
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