Сериал «Соколиный глаз» стартовал. Вышло две первые серии

На Disney+ состоялась премьера первых двух серий шоу «Соколиный глаз». Сервис запустился ещё в 2019 году, однако он до сих недоступен в России.

Сериал рассказывает о Клинте Бартоне и его попытках отпраздновать Рождество вместе с семьёй. Как это обычно бывает, спокойно отдохнуть закалённому Мстителю не дадут — он столкнётся с новой проблемой в лице уличных преступников. Чтобы со всем разобраться, Бартону придётся найти себе помощника и обучать молодую девушку Кейт Бишоп, которая должна стать настоящим героем.

Когда выйдут остальные серии?

Третья серия — 1 декабря

Четвёртая серия — 8 декабря

Пятая серия — 15 декабря

Шестая серия — 22 декабря

Мнения критиков о шоу в основном положительные. Отмечают праздничную атмосферу и персонажей, особенно выделяют химию между Кейт и Клинтом. Однако, считают критики, сериалу не хватает зрелищных сцен и глубины.

Главные роли исполнили Джереми Реннер, Хейли Стейнфилд, Флоренс Пью, Вера Фармига, Зан Маккларнон, Брайан Д’Арси Джеймс и другие.