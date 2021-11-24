Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Криптовалюту JRR Token по «Властелину колец» удалось запретить наследникам Толкина

Криптовалюту JRR Token по «Властелину колец» удалось запретить наследникам Толкина
Комментарии

Разработчик Мэтью Дженсен создал криптовалюту JRR Token по «Властелину колец». Наследники писатели Джона Толкина возмутились нарушением авторских прав и подали жалобу во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). В итоге получилось добиться удаление контента.

Дженсен создал сайт с доменным именем JRRToken.com. На нём разработчик разместил изображения хоббитов, колец и напоминающего Гендальфа волшебника. Адвокаты Мэтью Дженсена настаивали, что никаких нарушений не было, поскольку само по себе слово токен не имеет отношения к писателю.

Вспоминаем любимые игры нашего детства Вспоминаем любимые игры нашего детства

Несмотря на попытки борьбы ВОИС приняла решение о закрытии сайта и запрете криптовалюты JRR Token. У специалистов сложилось мнение, что Дженсен хотел воспользоваться популярностью Толкина и его произведений для продвижения и рекламы.

Забавно, но в качестве слогана криптовалюты Дженсен использовал фразу: «Один токен, чтобы править всеми». Это пародия на цитату из «Властелина колец» — только там речь про кольцо.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021