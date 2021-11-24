Криптовалюту JRR Token по «Властелину колец» удалось запретить наследникам Толкина

Разработчик Мэтью Дженсен создал криптовалюту JRR Token по «Властелину колец». Наследники писатели Джона Толкина возмутились нарушением авторских прав и подали жалобу во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). В итоге получилось добиться удаление контента.
Дженсен создал сайт с доменным именем JRRToken.com. На нём разработчик разместил изображения хоббитов, колец и напоминающего Гендальфа волшебника. Адвокаты Мэтью Дженсена настаивали, что никаких нарушений не было, поскольку само по себе слово токен не имеет отношения к писателю.
Несмотря на попытки борьбы ВОИС приняла решение о закрытии сайта и запрете криптовалюты JRR Token. У специалистов сложилось мнение, что Дженсен хотел воспользоваться популярностью Толкина и его произведений для продвижения и рекламы.
Забавно, но в качестве слогана криптовалюты Дженсен использовал фразу: «Один токен, чтобы править всеми». Это пародия на цитату из «Властелина колец» — только там речь про кольцо.
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