Вспоминаем любимые игры нашего детства

У каждого есть любимая игра из детства. Та самая, которая вспоминается в первую очередь и дарит фонтан позитивных эмоций. Кому-то нравилось кидать копьё Скорпиона в Mortal Kombat, кто-то с теплотой вспоминает Half-Life 2, а другие продолжают ждать ремейк The Prince of Persia.

Мы решили удариться в ностальгию и вспомнить любимые игры нашего детства и юности. Если упустили какую-то из ваших — напишите о ней в комментариях.

Ultimate Mortal Kombat 3

Приписка Ultimate полностью описывает ощущения, которые получал во время игрового процесса. Боевую систему разогнали за счёт серий ударов, которые можно комбинировать с различными способностями бойцов. Опытный игрок в MK3 может практически не отпускать оппонента на землю.

Файтинг брал не только качеством геймплея. Каждого героя можно осваивать долгие часы и тренировать комбинации, чтобы потом удивлять друзей во время очередной тусовки за консолью. К этому подталкивал простор выбора: в игре огромное число бойцов, несколько скрытых персонажей и множество перспективных новичков вроде Сектора, Смоука и Сайракса.

Battletoads

Современные геймеры думают, что хардкор ждёт их только в Dark Souls. А вот и нет, в нашем детстве верхом «хардкора» было прохождение уровня с летающими байками из Battletoads. Это одно из сложнейших испытаний, которое может пройти далеко не каждый.

Battletoads была сложным битемапом с лягушками в роли главных героев, которые увеличивали конечности во время сильных ударов. Игра запомнилась нестандартными ситуациями, которые миксовались между собой.

Comix Zone

Comix Zone стала культовой игрой за уникальный визуальный стиль, который до сих пор никто не повторил. Всё действие происходило в комиксе, и игра органично напоминала об этом при каждом удобном случае. Переход между уровнями — главный герой перепрыгивает «поле» в следующий арт. Битва с противником — постоянные надписи «BAH» и «BOOM». И так повсюду.

Counter-Strike

Каждый пацан рос на Counter-Strike. Бесконечные зарубы в компьютерных клубах, первые LAN-пати с друзьями, побеги с уроков — «Контра» затягивала плотно. Все важные комбинации в магазине запоминались наизусть, а тактики обычно состояли из «Ну чо, рашим Б».

За время существования шутера у него было несколько версий, от 1.6 до Source, а сейчас актуальна CS:GO. Но никто не сомневается, что Counter-Strike будет жить ещё долго, всё указывает на это.

DotA или Defense of the Ancients

Если в детстве не нравились шутеры, а с друзьями играть надо, то помогала DotA — популярная тогда карта для Warcraft 3. Тут тоже соревновались две команды по пять человек, но каждый игрок выбирал уникального героя с небольшим набором навыков. Умений было всего четыре, но в комбинации со способностями других героев получалось выстраивать комбо. Из-за этого игра открывает большой простор для тактического творчества.

Сейчас индустрия этой игры выросла в разы. По Dota 2 проводят крупные чемпионаты с рекордными призовыми фондами, а киберспортсмены зарабатывают десятки и сотни тысяч долларов. А ведь когда-то это была просто модификация…

Crash Bandicoot

Линейный платформер про бандикута для многих стал символом детства за счёт красочных локаций, крутого героя и местами по-настоящему хардкорных уровней — мост в облаках, уверены, многие запомнили на всю жизнь. Игра Naughty Dog получилась настолько успешной, что у PlayStation в одночасье появился свой конкурент Марио.

Сейчас мода к старомодным представителям жанра возвращается, но другой такой Crash Bandicoot попросту не существует.

Spyro The Dragon

Спайро стал эдакой противоположностью Крэша — открытые для исследования локации, разговорчивый персонаж и куда более щадящая сложность. Но и общего между двумя маскотами PlayStation было много, включая красочные уровни. Крэш представлял собой эдакую лебединую песню линейных платформеров, тогда как Спайро, скорее, показывал будущее жанра.

Тем обиднее, что сейчас серия скорее мертва — мы получили эталонный ремейк культовой трилогии и… на этом всё.

Diablo 2

Если оригинальная Diablo только заложила основы для собственного жанра, то вторая часть развила их и привела к ультимативной форме. Это было запоминающееся и очень затягивающее путешествие, вся суть которого сводилась к бескнечному уничтожению орд нечисти и поиску редких артефактов. Собранными билдами хвастались перед одноклассниками.

Недавно игра получила замечательный ремейк, который с точностью передаёт всё удовольствие от игрового процесса. Если не пробовали оригинал, то можно оценить новую вариацию. Если, конечно, удастся без приключений подключиться к серверам.

GTA: San Andreas

Сколько мемов и воспоминаний подарила нам San Andreas. Миссия с поездом и Биг Смоуком, который не может попасть в чёртовых бандитов на крыше. Мини-игры в качалке, чтобы раскачать Си-Джея на полную и увеличить уровень силы. Подборка нарядов в разных магазинах. Ну и, конечно же, веселье с чит-кодами, которые позволяли оторваться по максимуму.

Гангстерский экшен Rockstar стал живым культом, который породил множество скандалов, историй и воспоминаний. Какая жалость, что разработчик наплевательски отнёсся к недавним ремастерам, чем серьёзно подмочил свою репутацию.

The Elder Scrolls 3: Morrowind

Первая по-настоящему популярная The Elder Scrolls, которая стала прародителем последовавших Oblivion и Skyrim. Огромная RPG в открытом мире с собственными правилами и увлекательной мифологией, в которой можно было потеряться на сотни часов — и ни разу не пожалеть об этом. Для детей нулевых Morrowind стала тем, чем для детей 10-х годов — Skyrim. При этом глобально серия за всё это время и не особо поменялась.

The Simpsons: Hit & Run

GTA про «Симпсонов» — одна эта фраза привлекала любого школьника в начале нулевых. Удивительным образом игра по лицензии оказалась по-настоящему хорошей, а исследовать виртуальный Спрингфилд было очень увлекательно. В случае Hit & Run очень сложно найти хоть какие-то недостатки — разве что отсутствие нормального продолжения.

Tekken

У всех недовольных «Мортал Комбатом» была отличная альтернатива в виде Tekken. Она игралась по другим правилам. Трёхмерные арены, где бойцы могут двигаться во всех направлениях, а количество их комбинаций переваливает за несколько десятков. Каждый герой мог сражаться разными стилями и обладал арсеналом на любой случай жизни. Мастерство в школьном Tekken — найти удар посильнее и запинать.

Need for Speed: Underground 2

Культовая гоночная игра про стритрейсинг вышла во времена, когда Electronic Arts дарила настоящую радость, а не поводы для скандальных заголовков. Все хотели накопить побольше денег внутри игры и прокачать свою тачку, чтобы потом похвастаться перед друзьями. Гонка позволяла детально кастомизировать автомобили в уличном стиле, с неоновыми вставками и дорогими дисками — и всё это в открытом мире!

Prince of Persia: Sands of Time

«Пески времени» дарили дух настоящего приключения в восточной сказке. Экшен от третьего лица чередует сцены со сражениями, эпизоды с паркуром и головоломки. Первая «большая» Prince of Persia пленила волшебными красками и эффектной для своего времени графикой, а также удивляла механикой управления временем. Неудачный прыжок в пропасть больше не проблема, можно просто вернуться в прошлое и попробовать ещё раз.

The Sims 2

Самый известный симулятор жизни, в котором многие в детстве проводили всевозможные эксперименты. Кого-то запирали в бассейне без лестницы, кого-то оставляли у бесконечной лестнице. Однако бывали и те, кто просто пытался построить счастливую жизнь. Тут всё было для каждого.

Half-Life 2

Шутер с невероятно продвинутым движком, в котором почти каждый объект обладал реальными физическими показателями. Это вкупе с гравипушкой открывало большой простор для экспериментов, а геймдизайнеры строили с этим головоломки и эпизоды сражений. Игрок мог как просто перестрелять оппонентов, так и забросать красными бочками.

Half-Life 2 выделяется за счёт множества факторов. Неспроста говорят, что это одна из самых важных игр индустрии.

Tomb Raider

Классическую Лару Крофт в свою время называли видеоигровым «Индианой Джонсом». Молодой археолог отправлялась в самые разные части света в поисках очередного артефакта. Долгое время девушка была секс-символом индустрии со своими треугольными формами.

Resident Evil 2

Второй Resident Evil предстояло совершить невероятное — обойти по популярности первую часть. Но у Capcom получилось прыгнуть выше головы и создать образцовый сиквел. Продолжение развило идеи оригинала и продолжило глобальный сюжет, а также ввело в повествование новых героев. Одним из них стал Леон Кеннеди — простой новичок-полицейский в Раккун-Сити. Ему не повезло, что первый рабочий день обернулся апокалипсисом из-за утечки вируса, который превращает людей в зомби.

Age of Empires 2

Культовая стратегия, которая сочетает в себе два совершенно разных жанра — экономическую стратегию и стратегию со сражениями. Если в условной StarCraft целью было уничтожить соперников, то в «Эпохе империи» сражаться было не менее интересно, чем взращивать собственную цивилизацию. Причём именно сиквел стал настоящим хитом — в него активно играют даже спустя два десятилетия.

Command & Conquer

Tiberium, Generals и Red Alert

Command & Conquer — это стратегия в реальном времени аж с тремя подсериями. Современной Generals, клюквенной Red Alert и футуристичной сагой о Тибериуме. Геймплейно они между собой сильно не отличаются, поэтому любимую выбирают именно по любимому антуражу. В России больше всего предпочитают Red Alert — как бы это не было удивительно.