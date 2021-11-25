За неделю Battlefield 2042 потеряла половину игроков в Steam

После выхода Battlefield 2042 мы рассказывали, что шутер показал удивительно бодрый старт в Steam — лучший для EA после Apex Legends. Однако уже спустя неделю аудитория резко сократилась.
Если на пике 19 ноября было 105 тысяч человек, то уже шесть дней — меньше 52 тысяч. Это не сюжетная игра, которую за неделю многие могли пройти — это сетевой шутер, который должен поддерживать интерес аудитории чуть ли не годами.
Для сравнения, Halo Infinite по логике должна куда активнее терять аудиторию. Это бесплатная игра, поэтому многие могли попробовать и пройти мимо. Однако нет, у шутера Microsoft с удержанием аудитории ситуация обстоит куда лучше — за десять дней пиковый онлайн опустился с 272 до 214 тысяч человек.
Battlefield 2042 вышла 19 ноября (Halo Infinite — 15 ноября). Шутер DICE критикуют за многое, а общий рейтинг игры в Steam оказался крайне низким — меньше 30% положительных отзывов. На старте продаж проект и вовсе оказался в десятке худших игр магазина.
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