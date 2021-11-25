Dota 2 спасла фаната от самоубийства

Пользователь Reddit под ником Either_Road_5538 рассказал историю, как Dota 2 буквально спасла его от суицида. Парню поставили диагноз «посттравматическое стрессовое и депрессивное расстройство», притом родные не верили в психические заболевания. Из такого состояния его смогла вытащить только игра.

Фанат пытался несколько раз совершить самоубийство, а критической точкой стал момент, когда он купил пистолет и был готов выстрелить. Однако увлечение «Дотой» спасло ему жизнь.

Если кто-нибудь из разработчиков Dota 2 увидит это, я хочу сказать вам спасибо за её создание.

В комментариях пользователи поддержали парня и его историю. Люди отметили, что игры — хорошее средство для борьбы с депрессией и другими проблемами. Однако также шутят, что Dota 2 из-за своего комьюнити точно не способна вызвать положительные эмоции.