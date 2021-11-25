Утечка: стали известны навыки нового героя Genshin Impact

22 ноября авторы Genshin Impact представили двух новых персонажей, которые появятся в игре с выходом обновления 2.4. Одной из будущих героинь станет Юн Джин. В сети появился список её способностей, но к нему стоит относиться со скепсисом.

Если верить данным, то все способности Юн Джин будут связаны с защитой. Например, героиня сможет получать баффы с помощью щита, а сам он поглощает до 150% урона. У персонажа появится и командная способность — увеличение урона. Также Юн Джин использует свои атаки для того, чтобы увеличить защиту от врагов.

Обновление 2.4 стоит ждать в начале 2022 года. Ближе к релизу авторы и раскроют способности новых героинь и другие детали.

24 ноября Genshin Impact получила апдейт 2.3. С ним в игре появились новые задания, виды оружия и персонажи.