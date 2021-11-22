Для Genshin Impact показали двух новых персонажей
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MiHoYo показала новых персонажей для Genshin Impact. Они станут доступны с релизом версии 2.4, которая, вероятно, выйдет в начале января.
Шэнь Хэ
Первого персонажа зовут Шэнь Хэ (Shenhe). Если верить многочисленным утечкам, она — 5-звёздочный герой стихии Крио. Девушка происходит из семьи экзорцистов на территории Ли Юэ. Информации о способностях пока нет. Вероятно, о персонаже расскажут уже ближе к его выходу.
Юн Джин
Второй герой — Юн Джин (Yun Jin). Это 4-звёздочный персонаж стихии Гео. Она — престижная танцовщица и певица, а также пивовар, которая работает в чайном доме Хе Ю. Дополнительной информации о ней также нет.
24 ноября в Genshin Impact выйдет версия 2.3. Разработчики добавят двух героев, новые испытания, босса и многое другое.
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