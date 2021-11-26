СМИ: Samsung прекращает производство смартфонов Galaxy Note

По данным издания ET News, Samsung полностью откажется от линейки смартфонов Galaxy Note. Такой вывод сделан на основе производственных планов компании на 2022 год.

Однако южнокорейцы не оставят любителей стилусов не у дел. Духовным наследником Note станут самые дорогие версии смартфонов линейки S. Так, в сети уже доступны рендеры Galaxy S22 Ultra — с квадратным дизайном и стилусом S Pen. Смартфон должен выйти весной 2022 года.

Рендеры S22 Ultra

Причина отказа от Note неизвестна, однако аналитики считают, что всему виной снижение продаж серии и ставка компании на складные смартфоны. Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 должны поступить в продажу в третьем квартале следующего года. В 2022 году Samsung планирует продать около 13 млн гибких устройств.