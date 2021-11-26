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СМИ: Samsung прекращает производство смартфонов Galaxy Note

СМИ: Samsung прекращает производство смартфонов Galaxy Note
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По данным издания ET News, Samsung полностью откажется от линейки смартфонов Galaxy Note. Такой вывод сделан на основе производственных планов компании на 2022 год.

Однако южнокорейцы не оставят любителей стилусов не у дел. Духовным наследником Note станут самые дорогие версии смартфонов линейки S. Так, в сети уже доступны рендеры Galaxy S22 Ultra — с квадратным дизайном и стилусом S Pen. Смартфон должен выйти весной 2022 года.

Рендеры S22 Ultra

Рендеры S22 Ultra

Причина отказа от Note неизвестна, однако аналитики считают, что всему виной снижение продаж серии и ставка компании на складные смартфоны. Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 должны поступить в продажу в третьем квартале следующего года. В 2022 году Samsung планирует продать около 13 млн гибких устройств.

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