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PlayStation анонсировала зимнюю коллекцию одежды и аксессуаров с символикой компании

PlayStation анонсировала зимнюю коллекцию одежды и аксессуаров с символикой компании
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PlayStation Gear представила зимнюю коллекцию одежды и аксессуаров с символикой компании. В продажу поступят:

  • Новогодние украшения;
  • Орнаменты с иконами PlayStation;
  • Свитер и худи с логотипом;
  • Носки, шапка, шарф;
  • Термокружка и обычная кружка из керамогранита.
Новогодние украшения — $ 12,95 (~1000 рублей)

Новогодние украшения — $ 12,95 (~1000 рублей)

Орнаменты с иконами PS — $ 39,95 (~3000 рублей)

Орнаменты с иконами PS — $ 39,95 (~3000 рублей)

Свитер — $ 65,95 (~5000 рублей)

Свитер — $ 65,95 (~5000 рублей)

Худи — $ 33,95 (~2600 рублей)

Худи — $ 33,95 (~2600 рублей)

Носки — £ 16,96 (~1700 рублей)

Носки — £ 16,96 (~1700 рублей)

Шапка — $ 38,95 (~3000 рублей)

Шапка — $ 38,95 (~3000 рублей)

Шарф — $ 29,95 (~2300 рублей)

Шарф — $ 29,95 (~2300 рублей)

Кружка — $ 16,95 (~1300 рублей)

Кружка — $ 16,95 (~1300 рублей)

Термокружка — $ 38,95 (~3000 рублей)

Термокружка — $ 38,95 (~3000 рублей)

Зимняя коллекция доступна для покупки в Европе и США. Однако через сторонние сервисы товары можно получить и в России — достаточно найти компанию, которая развозит посылки по всему миру. Например, Бандеролька.

Ранее в сеть утёк список бесплатных игр декабря для подписчиков PS Plus. Если верить данным, то игрокам будут доступны Godfall, Mortal Shell и LEGO DC Super-Villains. Официально представить декабрьские игры для PS Plus должны уже на следующей неделе, 1 декабря.

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