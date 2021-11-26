PlayStation анонсировала зимнюю коллекцию одежды и аксессуаров с символикой компании

PlayStation Gear представила зимнюю коллекцию одежды и аксессуаров с символикой компании. В продажу поступят:
- Новогодние украшения;
- Орнаменты с иконами PlayStation;
- Свитер и худи с логотипом;
- Носки, шапка, шарф;
- Термокружка и обычная кружка из керамогранита.
Новогодние украшения — $ 12,95 (~1000 рублей)
Орнаменты с иконами PS — $ 39,95 (~3000 рублей)
Свитер — $ 65,95 (~5000 рублей)
Худи — $ 33,95 (~2600 рублей)
Носки — £ 16,96 (~1700 рублей)
Шапка — $ 38,95 (~3000 рублей)
Шарф — $ 29,95 (~2300 рублей)
Кружка — $ 16,95 (~1300 рублей)
Термокружка — $ 38,95 (~3000 рублей)
Зимняя коллекция доступна для покупки в Европе и США. Однако через сторонние сервисы товары можно получить и в России — достаточно найти компанию, которая развозит посылки по всему миру. Например, Бандеролька.
Ранее в сеть утёк список бесплатных игр декабря для подписчиков PS Plus. Если верить данным, то игрокам будут доступны Godfall, Mortal Shell и LEGO DC Super-Villains. Официально представить декабрьские игры для PS Plus должны уже на следующей неделе, 1 декабря.
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