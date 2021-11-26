Роскомнадзор заблокировал сайт с модами для Warcraft

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Hive Workshop — на нём хранятся фанатские моды и ассеты для серии Warcraft. На это обратило внимание издание XGM.
Причиной блокировки может служить комментарий 2008 года с мемом про самоубийство. Авторы XGM отмечают, что это лишь предположение. При этом у некоторых пользователей сайт всё ещё открывается. В основном это касается мобильных операторов МТС и «Билайн». У провайдера «Ростелеком» выводится информация о недоступности сервера — это же показала проверка редакции.
На сайте Hive Workshop прямо сейчас ведётся разработка ремейка Warcraft 2 на движке третьей части. Также на ресурсе публикуются модификации и ассеты для других игр Blizzard. Вполне возможно, что сайт заблокировали по ошибке, и он станет доступен уже в ближайшее время.
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