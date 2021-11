Блогер предложил 800 000 рублей за кооператив в Breath of the Wild. Его высмеяли

Ютубер PointCrow пообещал заплатить $ 10 тысяч (примерно 800 тысяч рублей) энтузистам, которые сделают мультиплеерный режим для The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Аудитория блогера встретила инициативу без энтузиазма и фактически высмеяла его.

PointCrow отметил несколько важных условий, которые должны быть реализованы в моде. Блогер получит эксклюзивный доступ к онлайну в течение пары недель, а публичный релиз должен состояться после выпуска его видео для YouTube. Кроме того, модификация должна распространяться бесплатно для всех желающих и предоставлять доступ к любому уголку карты.

Инициативу блогера встретили неоднозначно. Многие считают, что $ 10 тысяч недостаточно для создания подобного мода:

Просто даю знать, что $ 10 тысяч недостаточно для реализации такой идеи. Придётся переписать значительную часть игры, чтобы это сработало, а на это потребуются миллионы. Здорово, что вы готовы заплатить, но $ 10 тысяч — это мелочь на карманные расходы.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild вышла в 2017 году эксклюзивно на Nintendo Switch.