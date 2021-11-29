Около 58% создателей Battlefield 2042 до этого не работали над Battlefield

Оказывается, примерно 58% сотрудников нынешней DICE присоединились к студии во время работы над Battlefield 2042, то есть для них футуристичная новинка стала первой игрой в серии в качестве разработчиков. Об этом рассказал инсайдер Том Хендерсон.

А примерно 87% из 500 работников DICE пришли в студию во время или после производства Battlefield 1.

Учитывая саму Battlefield 2042, подобное даже не удивляет. В обзоре мы упомянули, что эта Battlefield не понимает, как быть интересной. Ранее сообщалось, что многие ведущие специалисты старой DICE ушли во время или после создания Battlefield 5.

Сейчас Battlefield 2042 активно теряет аудиторию — игроки недовольны многими решениями разработчиков, а сама студия недостаточно оперативно реагирует на проблемы. Возможно, потому что их слишком много.