Мужчина получил огнестрельное ранение во время продажи PS5

28 ноября в американском штате Техас произошёл неприятный инцидент: 19-летний юноша выложил объявление о продаже PlayStation 5 и нашёл покупателя.
Однако сделка пошла не по плану. Вместо того, чтобы передать деньги продавцу, покупатель достал пистолет и выстрелил ему в бок. На шум сбежались местные жители, а грабитель сбежал с места преступления без заветной консоли. Теперь он находится в розыске.
Пострадавший был срочно доставлен в больницу с огнестрельным ранением. По последним данным, его состояние стабильно и жизни ничего не угрожает.
PlayStation 5 вышла год назад, однако её до сих пор невозможно найти в свободной продаже. Некоторых подобная ситуация доводит до крайних мер.
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