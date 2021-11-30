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Звезда NAVI и CS:GO Александр s1mple Костылев стал новым героем Raid: Shadow Legends

Звезда NAVI и CS:GO Александр s1mple Костылев стал новым героем Raid: Shadow Legends
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Снайпер команды NAVI по CS:GO Александр s1mple Костылев стал новым персонажем мобильной игры Raid: Shadow Legends. Звёздный игрок представлен лучником. Об этом рассказали разработчики из студии Plarium.

Чтобы получить героя, нужно заходить в игру семь дней подряд, начиная с 1 декабря. Всего акция продлится два месяца — до конца января. Персонажа s1mple назвали «Александр Стреловержец». Киберспортсмену польстило, что его герой является лучником, ведь ему тоже нужно рассчитывать на реакцию и точность.

Это был невероятный опыт: увидеть, как я становлюсь чемпионом Raid: Shadow Legends, особенно таким, который символизирует мои таланты в CS:GO. Не могу дождаться, когда мои поклонники получат возможность добавить этого персонажа в свою команду и всегда попадать в цель!

Украинский клуб Natus Vincere сотрудничал с разработчиком Raid: Shadow Legens и до этого. Логотип экшена нанесён на футболки киберспортсменов, поэтому акция с s1mple — не первая коллаборация брендов.

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