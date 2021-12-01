Популярный ютубер уничтожает паблики в Battlefield 2042

Некоторые игроки умеют получать удовольствие даже от, казалось бы, абсолютно сломанных игр. Так, популярный YouTube-блогер Nemsk в первую очередь выкладывает свои лучшие моменты в шутерах. На днях он выложил ролик о Battlefield 2042 — геймер очень хорош даже в ней.
Такое ощущение, что у игрока попросту нет слабых мест в новинке от EA. Он одинаково хорош как будучи пехотой, так и управляя техникой. Nemsk постоянно использует неочевидные механики и выходит из сложных ситуаций победителем — его лучшие моменты способны продать игру даже искушённому зрителю.
У самой Battlefield 2042 на днях должен выйти третий патч, который исправит множество ошибок и изменит баланс оружия. После недавнего обновления рейтинг игры в Steam потихоньку поднимается — проект рекомендуют уже 35% пользователей.
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