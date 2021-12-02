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Фанаты Call of Duty: Modern Warfare 2 зовут всех вернуться на один день

Фанаты Call of Duty: Modern Warfare 2 зовут всех вернуться на один день
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Фанат Call of Duty: Modern Warfare 2 призвал поклонников шутера вернуться на один день. Это сделал тиктокер под ником gmbnoah. Его призыв всего за пять дней собрал 1,4 млн просмотров и свыше 6 тысяч комментариев. Большинство приняли приглашение и призывают других не оставаться равнодушными.

Запомните дату — 21 декабря.
ОДИН. ПОСЛЕДНИЙ. ЗАБЕГ.

Call of Duty: Modern Warfare 2 вышла в 2009 году и сразу же стала колоссальным хитом. Мультиплеер стал для многих настоящим откровением, особенно на ПК, где появилась удобная система подбора игроков и связь с сервисами Steam.

Сетевой режим также запомнился полнейшим дисбалансом — парные дробовики 1887 вместе с подствольным гранатомётом стали апогеем плачевной ситуации, однако тогда многих это не волновало. Мультиплеер был просто весёлым, несмотря на ряд проблем.

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