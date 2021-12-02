По фильму «Матрица: Воскрешение» выпустят технодемо для PS5 на Unreal Engine 5

В базе данных PlayStation Store обнаружили упоминание приложения «Матрица: Пробуждение». Это «экспирианс на базе Unreal Engine 5» для PS5.
Скорее всего, благодаря приложению владельцы консоли смогут погрузиться в мир новой «Матрицы». Учитывая упоминание популярнейшего движка, наверняка всё показанное будет воспроизводиться в реальном времени на консоли для демонстрации особенностей Unreal Engine 5 и самой PlayStation 5.
Пока неизвестно, появится ли приложение на других платформах. В базе нет упоминания PS4, поэтому либо «Пробуждение» выйдет только на PS5, либо также появится на Xbox Series и ПК.
Вероятно, приложение выпустят уже в ближайшие дня для подогрева интереса к скорой премьере четвёртой «Матрицы». Её премьера состоится уже 16 декабря.
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