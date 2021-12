Началось масштабное голосование за Игру года на The Game Awards 2021

Организаторы The Game Awards запустили пользовательское голосование за лучшую игру уходящего года. Сейчас в списке претендентов сразу 30 позиций — их будут отсеивать в несколько этапов.

До 5 декабря можно проголосовать за 10 из 30 проектов, с 5 по 7 число — за 5 из 10 проектов, а 7 декабря запустят финальное голосование, где из 5 претендентов дадут выбрать лишь одного. Победителя назовут на следующий день, 8 декабря.

За результатами голосования можно следить в реальном времени — сейчас с 7% голосов лидируют Resident Evil Village и «Стражи Галактики». Следом с 6% идут It Takes Two, Halo Infinite, Ratchet & Clank: Rift Apart, Psychonauts 2 и Metroid Dread.

Полный список участников

Deathloop

Resident Evil Village

Forza Horizon 5

GTA Online

Halo Infinite

Ratchet & Clank: Rift Apart

Battlefield 2042

Monster Hunter Rise

Little Nightmares 2

Returnal

«Стражи Галактики»

Hitman 3

Shin Megami Tensei V

Kena: Bridge of Spirits

Life is Strange: True Colors

Destiny 2

Fortnite

Call of Duty: Warzone

Final Fantasy 14

NEO: The World Ends With You

Psychonauts 2

Inscryption

Death's Door

It Takes Two

Metroid Dread

League of Legends

Genshin Impact

Apex Legends

Valorant

New World.

Церемония с награждением и анонсами начнётся 10 декабря в 04:00 мск.

