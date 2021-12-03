Valve показала финальный вид Steam Deck с фирменным чехлом

Valve представила финальный вид портативного ПК Steam Deck. Помимо него, компания впервые дала взглянуть на маленькую картонную коробку, в которой будет поставляться устройство. Она выполнена из перерабатываемых материалов и содержит надписи в том числе на русском языке.
Разработчики ещё раз отметили, что в финальное устройство внесут небольшие правки, — они никак не повлияют на итоговое качество. В комплекте с ПК также будут поставляться фирменный чёрный чехол и блок питания.
Ранее Valve отложила релиз Steam Deck на два месяца — теперь устройство появится в продаже в феврале 2022 года. Совсем недавно разработчики подтвердили, что у портативного ПК не будет эксклюзивных игр.
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