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Для Cities: Skylines анонсировали VR-версию. Выглядит круто!

Для Cities: Skylines анонсировали VR-версию. Выглядит круто!
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Разработчики Cities: Skylines представили VR-версию своего проекта. Вместе с анонсом выпустили трейлер, в котором сотрудница крупной компании надевает шлем и становится мэром виртуального города.

Градостроительный симулятор выйдет для шлемов Meta Quest 2 (бывший Oculus Quest 2) весной 2022 года. По словам студии, VR-версия проекта будет полноценной Cities: Skylines со всеми вышедшими дополнениями, а город можно будет рассмотреть вблизи своими собственными глазами.

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