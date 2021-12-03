Для Cities: Skylines анонсировали VR-версию. Выглядит круто!
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Разработчики Cities: Skylines представили VR-версию своего проекта. Вместе с анонсом выпустили трейлер, в котором сотрудница крупной компании надевает шлем и становится мэром виртуального города.
Градостроительный симулятор выйдет для шлемов Meta Quest 2 (бывший Oculus Quest 2) весной 2022 года. По словам студии, VR-версия проекта будет полноценной Cities: Skylines со всеми вышедшими дополнениями, а город можно будет рассмотреть вблизи своими собственными глазами.
Ранее началось масштабное голосование за Игру года на The Game Awards 2021. В список вошли аж 30 игр, включая Forza Horizon 5, Resident Evil Village и Deathloop.
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