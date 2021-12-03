Syberia: The World Before за 7 дней до выхода перенесли на 2022 год
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Французский издатель Microids отложил выход Syberia: The World Before на первый квартал 2022 года. Произошло это буквально за неделю до запланированного релиза 10 декабря.
Причины традиционны: компания хочет выпустить продукт наилучшего качества, для чего требуется дополнительное время. Новую точную дату выхода обещают назвать в ближайшее время.
В Syberia: The World Before две героини — одна история разворачивается в преддверии Второй мировой войны, тогда как вторая уже затрагивает начало XXI века. Над проектом работал известный бельгийский художник Бенуа Сокаль, который придумал историю и персонажей.
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