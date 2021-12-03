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Появился первый тизер сериала Resident Evil от Netflix

Появился первый тизер сериала Resident Evil от Netflix
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Сервис Netflix представил первый тизер сериала Resident Evil, премьера которого запланирована на 2022 год. В ролике засветились заражённый вирусом доберман и логотип шоу.

Подробности сериала Resident Evil пока не раскрываются. Согласно утечкам, события развернутся в двух временных линиях. Первая расскажет о переезде сестёр Вескер в Нью-Ракун-Сити до вспышки T-вируса. Вторая перенесёт зрителя на 10 лет вперёд, когда на Земле останется 15 млн человек, а более 6 млрд уже будут заражены.

Основной актёрский состав раскрыл Лэнс Реддик, который исполнит роль Альберта Вескера. Других персонажей, среди которых дочери Вескера, сыграют Элла Балинска, Тамара Смарт, Сиена Агудонг, Аделин Рудольф и Паола Нуньес.

Актёрский состав Resident Evil

Актёрский состав Resident Evil

Фото: Netflix

В первом сезоне Resident Evil появится 8 серий. Точная дата выхода сериала пока неизвестна.

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