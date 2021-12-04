Мэддисон эмоционально поддержал введение Fan ID
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Стример Илья «Maddyson» Давыдов на одной из своих трансляций рассказал, что думает о внедрении системы Fan ID для болельщиков в футболе, заметило Cyber.Sports.
Я один из тех людей, которые не только поддерживают Fan ID, но и закрытие фанатских секторов. На стадион должны ходить нормальные люди, а не фанаты. Они готовят акцию – уходить с фанатских трибун. На месте клубов и тех, кто готовит Fan ID, я был бы счастлив. Они [не очень умные люди] уйдут со стадиона. Без негатива, но у футбольных фанатов всегда были проблемы с умственными способностями.
Госдума РФ приняла законопроект о внедрении Fan ID для болельщиков 16 ноября. Правительство введёт электронный документ для определения личности зрителя и других участников спортивных соревнований. Ранее система использовалась на Олимпиаде в Сочи и чемпионате мира по футболу в России.
Новость по теме«Тех, кто ходит на футбол сейчас, мы тоже потеряем». Президент «Урала» – о введении Fan ID
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