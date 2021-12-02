Казначеи 6 штатов Америки призвали к радикальным изменениям в Activision Blizzard

По данным издания Axios, казначеи 6 штатов Америки потребовали встречи с советом директоров Activision Blizzard. Они хотят обсудить предпринимаемые компанией меры для решения проблем с дискриминацией и неподобающим поведением.
Казначеи считают, что нынешняя ситуация в организации подвергает инвестиции риску. По словам Майкла Фрерикса, казначея штата Иллинойс, инвесторы очень обеспокоены происходящим в компании. По его мнению, в Activision Blizzard должны произойти радикальные изменения в руководстве, чтобы улучшить культуру внутри студий и восстановить доверие сотрудников.
Встреча казначеев США с руководством компании должна пройти до 20 декабря. Скорее всего, на ней будут обсуждаться долгосрочные изменения в организации, включая потенциальное увольнение её главы Бобби Котика.
Скандал вокруг Бобби Котика набрал ход в ноябре 2021 года. Дело дошло до настоящей забастовки, а петицию об уходе главы компании подписали почти 1900 человек. Котика обвиняют в дискриминации, поощрении домогательств и создании токсичной атмосферы в студиях.
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