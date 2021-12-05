После старта третьей главы в Fortnite возникли сбои

Epic Games только-только запустила третью главу Fortnite, как игроки ринулись изучать новый остров королевской битвы. Желающих оказалось так много, что попасть в матчи сейчас очень сложно — либо появляется ошибка, либо люди встают в длинную очередь.

За прошедшие 20 минут со старта мы так и не смогли начать матч — только пройти пролог. В нём герой просыпается на небольшом острове и идёт к небольшому лагерю, где персонаж Дуэйна Джонсона рассказал о дальнейших действиях.

В третьей главе бойцы королевской битвы постараются закончить бесконечную битву и выйти из временной петли. Возможно, это намёк на дальнейшее будущее Fortnite как платформы — не зря Epic Games уже добавляет эдакое социальное пространство за пределами обычного батл-рояля.

Подробнее о первом сезоне третьей главы можно узнать из наших предыдущих заметок. В первую очередь стоит отметить переход на новый движок (Unreal Engine 5) и нововведения вроде улучшенной разрушаемости и природных катаклизмов в духе Battlefield 2042. Среди героев появился Человек-паук.

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