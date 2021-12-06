Создатели Fortnite устранили сбои и другие проблемы спустя 8 часов

После старте третьей главы Fortnite игроки столкнулись с серверными проблемами — сбоями при подключении, невозможности найти матч или вылетами. Или всем подряд.

Подобное для Fortnite в новинку, поскольку разработчики в большинстве своём успешно справлялись с нагрузкой, но второй перезапуск вселенной оказался куда популярнее предположений Epic Games. Студия уже подтвердила, что запуск третьей главы стал рекордным.

Однако уже спустя восемь часов разработчикам удалось устранить большинство, если не все проблемы. Покупки, подбор игроков и остальные функции должны работать как задумано. Прыгнуть в игру можно без проблем.

Свежий сезон Fortnite стал знаковым благодаря переходу на Unreal Engine 5 — благодаря этому появилась продвинутая разрушаемость и природные катаклизмы в духе Battlefield 2042. Среди новых героев отметился Человек-паук.

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