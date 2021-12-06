Роналду, Салах и Левандовски: в FIFA 22 Ultimate Team стартовал новый ивент Лиги чемпионов

EA Sports объявила о выходе нового события под названием «Команда группового этапа». Лучшие игроки группового этапа Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка конфедераций получили новые карточки с улучшенными характеристиками игроков. Команду возглавил Роберт Левандовски с рейтингом 93. Сразу за ним идут Мохамед Салах и Криштиану Роналду — оба с 92 баллами.

Лучшие карточки события «Команда группового этапа»

Роберт Левандовски — 93

Мохамед Салах — 92

Криштиану Роналду — 92

Джанлуиджи Доннарумма — 90

Бруну Фернандеш — 90

Жоау Канселу — 89

Трент Александер-Арнольд — 89

Маркиньос — 89

Лерой Зане — 88

Кристофер Нкунку — 88

Карточки будут получать обновления рейтинга после побед в плей-офф турниров. Прямо сейчас игроки доступны в наборах, а также на трансферном рынке.

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