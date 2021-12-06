Роналду, Салах и Левандовски: в FIFA 22 Ultimate Team стартовал новый ивент Лиги чемпионов
Поделиться
EA Sports объявила о выходе нового события под названием «Команда группового этапа». Лучшие игроки группового этапа Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка конфедераций получили новые карточки с улучшенными характеристиками игроков. Команду возглавил Роберт Левандовски с рейтингом 93. Сразу за ним идут Мохамед Салах и Криштиану Роналду — оба с 92 баллами.
Лучшие карточки события «Команда группового этапа»
- Роберт Левандовски — 93
- Мохамед Салах — 92
- Криштиану Роналду — 92
- Джанлуиджи Доннарумма — 90
- Бруну Фернандеш — 90
- Жоау Канселу — 89
- Трент Александер-Арнольд — 89
- Маркиньос — 89
- Лерой Зане — 88
- Кристофер Нкунку — 88
Карточки будут получать обновления рейтинга после побед в плей-офф турниров. Прямо сейчас игроки доступны в наборах, а также на трансферном рынке.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 6 декабря 2021
-
13:51
-
13:38
-
13:18
-
13:01
-
12:19
-
11:29
-
11:10
-
10:45
-
10:36
-
10:20
-
09:44
-
09:23
-
08:59
-
08:30
-
02:02
-
01:53
-
01:27
- 5 декабря 2021
-
19:16
-
19:00
-
18:32
-
18:24
-
18:01
-
16:59
-
16:39
-
16:02
-
15:10
-
14:25
-
13:51
-
13:32
-
13:05
-
04:54
-
00:54
-
00:44
-
00:33
- 4 декабря 2021
-
19:43
Партнерский контент