Роналдо делает подкаст-шоу на Twitch. Среди гостей будет Неймар

Бразильская футбольная легенда Роналдо и известный стример Gaules анонсировали подкаст под названием «Феномены». Это будут предзаписанные разговорные выпуски с популярными игроками и звёздами разных видов медиа. Среди приглашённых гостей уже есть нападающий «ПСЖ» Неймар и бразильский телеведущий Тьягу Лейферт.
По словам авторов, шоу будет носить юмористический характер и являться, скорее, дружественной беседой, чем интервью. Ставка делается в первую очередь на Роналдо — благодаря его известности можно будет пригласить самых популярных деятелей культуры.
По словам «Зубастика», идея создать подкаст пришла ему в голову ещё в начале пандемии, однако реализовать задуманное получится только в следующем году. Шоу будет состоять из 10 эпизодов и начнёт выходить на Twitch-канале Gaules в начале 2022 года. Позже подкаст доберётся и до YouTube.
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