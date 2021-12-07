Пошаговая ролевая Expeditions: Rome выйдет в начале 2022 года

Издательство THQ Nordic и студия Logic Artists объявили, что пошаговая ролевая игра Expeditions: Rome выйдет 20 января 2022 года. Тайтл выпустят только на ПК в Steam.
В новом трейлере авторы игры показали свежие кадры игрового процесса с осадой замка, морскими сражениями на кораблях и суше.
Expeditions: Rome анонсировали в апреле 2021 года. Игрокам предстоит взять на себя роль юного легата, который по стечению обстоятельств потерял отца. Он сбегает из Рима и начинает свой жизненный путь, который геймеры переживут вместе с ним. Expeditions: Rome позволит окунуться в мир политических интриг и военных действий, а принятые решения будут влиять на всю страну.
Из особенностей: создание уникального легата с набором навыком, три военные кампании и яркий, красочный мир с разнообразными локациями.
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