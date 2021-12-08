Том Холланд поделился любимым моментом из трилогии «Человека-паука» с Тоби Магуайром
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В интервью изданию Collider исполнитель роли Паучка в грядущем «Человек-паук: Нет пути домой» Том Холланд рассказал о своём любимом моменте из паучьей трилогии с Тоби Магуайром. Оказывается, это финальная драка между Человеком-пауком и Зелёным гоблином в конце первого фильма, где «Дружелюбный сосед» едва не погибает.
Мне нравится финальная битва между ним и Гоблином. Кое-что из неё я хотел бы перенести и в наши фильмы — например, рваный костюм. Я имею ввиду эту кучу царапин и множество ран по всему телу. Мне это очень нравится, потому что это вносит определённый реализм и наглядно показывает зрителю, что Человек-паук уязвим.
В грядущем фильме «Человек-паук: Нет пути домой» герой Холланда вновь столкнётся с Зелёным гоблином в исполнении Уиллема Дефо. Ранее актёр признался, что первое появления Дефо в образе его сильно напугало.
Премьера ленты состоится 15 декабря во всех кинотеатрах страны.
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