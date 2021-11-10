За один эпизод «Ведьмака» Генри Кавилл будет получать более $ 1 млн

Исполнитель роли Геральта в сериале «Ведьмак» Генри Кавилл дал интервью изданию The Hollywood Reporter. В нём актёр рассказал про работу на съёмках, свой гонорар и роль Супермена.

Если верить источникам издания, Кавилл подписал с Netflix новый контракт, согласно которому его заработок за один эпизод шоу составит более $ 1 млн. Ранее сообщалось о $ 400 тыс. за эпизод. С чем связано значительное повышение гонорара актёра — неизвестно.

Кавилл подчеркнул, что работать над «Ведьмаком» в период пандемии было очень сложно, но этот опыт стал важным как для него, так и для всей съёмочной группы. Также актёр в шутку отметил, что не будет готов полностью оголиться для какой-нибудь сцены.

Также Кавилл затронул свою роль Супермена. По его словам, он с радостью вернётся к Кларку Кенту и «наденет тот самый плащ». Это зависит лишь от Legendary Pictures, Warner Bros. и DC.

Второй сезон «Ведьмака» выйдет на Netflix 17 декабря.