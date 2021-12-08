Новой Splinter Cell предрекают открытый мир в духе Metro Exodus

Известный инсайдер Том Хендерсон поделился возможными подробностями новой части Splinter Cell. По его словам, в игре реализуют открытый мир в стиле «Метро: Исход» и Halo Infinite — то есть что-то вроде локаций-песочниц.

Новая Splinter Cell от Ubisoft в данный момент находится на ранней стадии разработки. Сейчас её рассматривают как игру с чем-то вроде открытого мира. Это будет похоже на Assassin's Creed со ставкой на стелс. В какой-то мере открытый мир напоминает нечто в духе Halo Infinite.

Неясно, что именно подразумевает Хендерсон. Ранее сообщалось, что следующую Splinter Cell создают с оглядкой на перезапуск HITMAN — там как раз были локации-песочницы в духе тех же Metro Exodus и Halo Infinite. Скорее всего, Хендерсон также хотел сказать это, но не очень удачно подобрал слова.

В целом для Splinter Cell подобный подход к дизайну станет скорее возвращением к классике — в той же Chaos Theory игрок зачастую попадал в открытую для исследованию локацию, где ему надо было выполнить определённые цели. В последующих играх уровни стали более линейными.

Последняя на сегодня часть Splinter Cell вышла в 2013 году — ей стала Blacklist. Она получила тёплые отзывы поклонников и прессы, но из-за конкуренции и слабой рекламы со стороны Ubisoft продажи не оправдали ожиданий издателя.

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