Новой Splinter Cell предрекают открытый мир в духе Metro Exodus

Известный инсайдер Том Хендерсон поделился возможными подробностями новой части Splinter Cell. По его словам, в игре реализуют открытый мир в стиле «Метро: Исход» и Halo Infinite — то есть что-то вроде локаций-песочниц.
Новая Splinter Cell от Ubisoft в данный момент находится на ранней стадии разработки. Сейчас её рассматривают как игру с чем-то вроде открытого мира. Это будет похоже на Assassin's Creed со ставкой на стелс. В какой-то мере открытый мир напоминает нечто в духе Halo Infinite.
Неясно, что именно подразумевает Хендерсон. Ранее сообщалось, что следующую Splinter Cell создают с оглядкой на перезапуск HITMAN — там как раз были локации-песочницы в духе тех же Metro Exodus и Halo Infinite. Скорее всего, Хендерсон также хотел сказать это, но не очень удачно подобрал слова.
В целом для Splinter Cell подобный подход к дизайну станет скорее возвращением к классике — в той же Chaos Theory игрок зачастую попадал в открытую для исследованию локацию, где ему надо было выполнить определённые цели. В последующих играх уровни стали более линейными.
Последняя на сегодня часть Splinter Cell вышла в 2013 году — ей стала Blacklist. Она получила тёплые отзывы поклонников и прессы, но из-за конкуренции и слабой рекламы со стороны Ubisoft продажи не оправдали ожиданий издателя.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 8 декабря 2021
-
15:54
-
15:05
-
14:50
-
14:41
-
14:28
-
13:55
-
13:45
-
13:20
-
12:56
-
12:50
-
12:17
-
11:56
-
11:37
-
11:11
-
10:49
-
10:20
-
10:03
-
09:21
-
09:02
-
08:43
-
08:30
- 7 декабря 2021
-
22:10
-
21:52
-
20:33
-
20:08
-
19:15
-
19:10
-
18:31
-
18:25
-
18:16
-
18:12
-
17:21
-
17:17
-
17:15
-
16:17