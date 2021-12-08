Первый постер сиквела фильма «Соник в кино». Трейлер в пятницу!

Создатели экранизации Sonic the Hedgehog показали первый постер продолжения, которое появится в кинотеатрах уже в апреле. Более того, первый трейлер покажут уже в пятницу — во время The Game Awards 2021.
На картинке все известные герои — сам Соник, более каноничный Доктор Эггман в исполнении всё того же Джимма Керри и Тейлз. Последний появился ещё в первой части, но на мгновение в сцене после титров. Вдобавок в продолжении ещё появится Наклз — его в оригинале озвучивает Идрис Эльба.
Первый «Соник в кино» вышел в самом начале пандемии и умудрился собрать нестыдную кассу в $ 320 млн при бюджете в $ 85 млн. Студия Paramount сразу же запустила в производство сиквел, успев снять его всего за два года с учётом всех ограничений пандемии.
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