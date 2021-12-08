Новая RTX 2060 с 12 ГБ лучше в майнинге, чем RTX 3060

7 декабря NVIDIA выпустила новую видеокарту GeForce RTX 2060 с 12 ГБ памяти. Как оказалось, устройство выступает отличным вариантом для майнинга, превышая показатели RTX 3060.

Согласно тестированию гаджетов, RTX 2060 может работать со скоростью 31,65 Мхэш/с, тогда как у RTX 3060 скорость ниже — 22,17 Мхэш/с. Это связано с тем, что у новой модели нет такого ограничителя для майнинга, поэтому гаджет и работает быстрее.

Зато у RTX 3060 есть заметное преимущество в играх и производительности. Получилось, что RTX 2060 — отличный вариант для майнинга криптовалюты, однако геймерам больше подойдёт видеокарта RTX 3060.

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Цена нового гаджета ниже, однако достать его сейчас практически нереально. Впрочем, как и любое другое новое устройство, включая PlayStation 5, Nintendo Switch OLED и другое. Дефицит связан с нехваткой компонентов из-за COVID-19. Аналитики считают, что ситуация не улучшится до середины 2022 года.

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