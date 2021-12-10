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Геральт, Трисс и Дийкстра: новые кадры второго сезона «Ведьмака»

Геральт, Трисс и Дийкстра: новые кадры второго сезона «Ведьмака»
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9 декабря онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал новые кадры из второго сезона «Ведьмака». На них можно детально разглядеть образы персонажей сериала, включая Дийкстру, Нивеллена и Лютика. Также авторы представили новый постер сериала с героями шоу.

Геральт

Геральт

Цири

Цири

Йеннифэр

Йеннифэр

Трисс

Трисс

Лютик

Лютик

Нивеллен

Нивеллен

Дийкстра

Дийкстра

Постер

Постер

Мы уже посмотрели 6 из 8 серий второго сезона и остались довольны. Создатели серьёзно восприняли критику предыдущего сезона и проделали большую работа над ошибками, а следить за событиями стало в разы интереснее. Создателям ещё есть куда расти, особенно в экшен-сценах, однако они стараются, и это видно.

Посмотрели почти весь второй сезон «Ведьмака». Достойная работа над ошибками Посмотрели почти весь второй сезон «Ведьмака». Достойная работа над ошибками

Все 8 эпизодов станут доступны на Netflix уже 17 декабря.

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