Геральт, Трисс и Дийкстра: новые кадры второго сезона «Ведьмака»

9 декабря онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал новые кадры из второго сезона «Ведьмака». На них можно детально разглядеть образы персонажей сериала, включая Дийкстру, Нивеллена и Лютика. Также авторы представили новый постер сериала с героями шоу.

Геральт

Цири

Йеннифэр

Трисс

Лютик

Нивеллен

Дийкстра

Постер

Мы уже посмотрели 6 из 8 серий второго сезона и остались довольны. Создатели серьёзно восприняли критику предыдущего сезона и проделали большую работа над ошибками, а следить за событиями стало в разы интереснее. Создателям ещё есть куда расти, особенно в экшен-сценах, однако они стараются, и это видно.

Все 8 эпизодов станут доступны на Netflix уже 17 декабря.

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