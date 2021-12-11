Бесплатный масштабный мод «‎Хроники Миртаны: Архолос» для второй «Готики» уже вышел

Для второй «Готики» на ПК в магазинах Steam и GOG вышла бесплатная огромная модификация «‎Хроники Миртаны: Архолос». Она добавляет целый остров Архолос и более 60 часов геймплея.

В «‎Хрониках Миртаны: Архолос» игроки возьмут на себя роль простого парня Марвина, который бежит от войны на Архолос с другими беженцами. Герою предстоит найти своё место в новом доме, где процветают предательство, жажда наживы и конфликты интересов. Сюжет расскажет о создании Рудниковой долины до событий оригинальной «Готики».

Разработчики модификации обещают более 60 часов геймплея в новом открытом мире. В нём игроков ждут обновлённый геймплей и система навыков, более 170 заданий и 200 случайных событий. Специально для «‎Хроник Миртаны: Архолос» создатели записали более 30 треков, среди которых вариации на оригинальные композиции «Готики».

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