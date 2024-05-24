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«Gaimin Gladiators и Falcons показали уверенные победы»: 1ceN1ce — о плей-офф DL S23

Комментатор турнира DreamLeague Season 23 по Dota 2 Даниил 1ceN1ce Халиков специально для «Чемпионата» поделился своими мыслями на тему матчей второго дня плей-офф онлайн-соревнования.

Говоря о результатах первого дня основной стадии, 1ceN1ce предположил, что Gaimin Gladiators и Team Falcons пройдут в гранд-финал данного ивента по Dota 2:

Gaimin Gladiators и Falcons показали уверенные победы. Думаю, они ещё дважды сыграют друг с другом в плей-офф – в финале верхней сетки и гранд-финале.

Также кастер попытался предугадать, как участники DreamLeague Season 23 будут играть в реалиях нового патча в Dota 2:

Вероятно, патч повлияет на длительность матчей в «Дримлиге» – ждём игры короче 40 минут. Но именно сегодня мы увидим минимум одну карту на 60+ минут. Azure Ray, Heroic и Aurora будут играть расчётливо – ставки высоки, ведь DreamLeague S23 может обеспечить этим командам прямую путёвку в Эр-Рияд. Heroic нужно попасть в топ-4, a Azure Ray и Aurora сложнее – требуется золото или серебро.

Турнир DreamLeague Season 23 по Dota 2 проходит в онлайн-формате в период с 20 по 26 мая 2024 года. В рамках соревнования 12 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн и 26 100 EPT-очков. Все матчи ивента можно посмотреть бесплатно на Okko.