Team Spirit попала в номинацию «Команда года» от «Матч ТВ»
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На сайте телеканала «Матч ТВ» началось спортивное голосование по итогам года. Среди лучших спортсменов и тренеров в номинантах также присутствует команда Team Spirit по Dota 2 — в октябре россияне выиграли The International 2021.
На момент публикации новости в номинации «Команда года» лидирует сборная России по пляжному футболу с 42,94% голосов — в 2021 году она стала чемпионом мира. На втором месте идёт Team Spirit — с 28,3%. Любой желающий может проголосовать на официальном сайте телеканала.
Голосование закончится уже 15 декабря. Победителей наградят в прямом эфире «Матч ТВ» 31 числа.
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