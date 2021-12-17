Итоги года HowLongToBeat: Resident Evil Village в этом году заканчивали чаще других игр

Сайт HowLongToBeat, собирающий информацию о прохождениях видеоигр, подвёл итоги года. Всего пользователи загрузили данные около 40 тысяч прохождений. Среднее время завершения игры составило 16 часов 42 минуты.

Больше всего прохождений набрала Resident Evil Village — пользователи завершили игру 2500 раз. На втором месте идёт Metroid Dread с 2200 завершениями, на третьем — Ratchet & Clank: Rift Apart с результатом в 1300.

В рейтинге самых продолжительных игр лидирует российская Pathfinder: Wrath of the Righteous — на неё в среднем тратили 123 часа. Самое быстрое прохождение исчисляется 30-ю часами, самое длительное — 300.

В списке самых популярных игр первое место заняла Halo Infinite. В пятёрку также вошли Forza Horizon 5 и «Стражи Галактики». Самой высокооценённой игрой от пользователей стала Mass Effect Legendary Edition — её рейтинг составил 93%. Чуть ниже расположились It Takes Two и режиссёрская версия Death Stranding. С остальными результатами можно ознакомиться здесь.

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