Итоги года HowLongToBeat: Resident Evil Village в этом году заканчивали чаще других игр

Сайт HowLongToBeat, собирающий информацию о прохождениях видеоигр, подвёл итоги года. Всего пользователи загрузили данные около 40 тысяч прохождений. Среднее время завершения игры составило 16 часов 42 минуты.
Больше всего прохождений набрала Resident Evil Village — пользователи завершили игру 2500 раз. На втором месте идёт Metroid Dread с 2200 завершениями, на третьем — Ratchet & Clank: Rift Apart с результатом в 1300.
В рейтинге самых продолжительных игр лидирует российская Pathfinder: Wrath of the Righteous — на неё в среднем тратили 123 часа. Самое быстрое прохождение исчисляется 30-ю часами, самое длительное — 300.
В списке самых популярных игр первое место заняла Halo Infinite. В пятёрку также вошли Forza Horizon 5 и «Стражи Галактики». Самой высокооценённой игрой от пользователей стала Mass Effect Legendary Edition — её рейтинг составил 93%. Чуть ниже расположились It Takes Two и режиссёрская версия Death Stranding. С остальными результатами можно ознакомиться здесь.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 17 декабря 2021
-
13:48
-
13:42
-
13:08
-
12:49
-
12:07
-
11:35
-
11:10
-
10:50
-
10:25
-
10:00
-
09:35
-
09:10
-
08:45
-
08:20
-
02:59
-
02:48
- 16 декабря 2021
-
20:34
-
19:41
-
19:21
-
19:01
-
18:59
-
18:02
-
17:59
-
17:31
-
17:26
-
16:41
-
16:03
-
15:36
-
15:17
-
15:03
-
14:19
-
13:52
-
13:12
-
13:11
-
12:23