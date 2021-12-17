Far Cry 3: Blood Dragon добралась до новых PlayStation и Xbox

Ubisoft выпустила Far Cry 3: Blood Dragon — самостоятельное дополнение для третьей части серии — на современные консоли.
Версия шутера с подзаголовском Classic Edition доступна на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X и S, а также в сезонном пропуске Far Cry 6. На ПК аддон не перевыпускали, но доступ к нему всё ещё выдают через абонементе для шестой части серии.
Far Cry 3: Blood Dragon вышла в 2013 году на ПК, Xbox 360 и PS3. Стилистически шутер вдохновляется фантастическими боевиками 80-х вроде «Робокопа» и «Терминатора». Сюжет развивается после ядерной войны в альтернативном 2007 году.
Как и Far Cry 3, дополнение было очень тепло встречено поклонниками серии. Рейтинг в Steam составляет 88%.
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