Halo Infinite удержала лидерство по продажам в Steam вторую неделю подряд

Сервис Steam опубликовал данные по продажам за последнюю неделю с 13 по 19 декабря. Лидерство вторую неделю подряд осталось за кампанией Halo Infinite. Вторую и третью строчки заняли новинки Five Nights at Freddy's: Security Breach и Ready or Not, а GTFO поднялась с 10-й на пятую позицию.

Выживание Icarus потеряло две позиции, упав с четвёртого на шестое место, а Farming Simulator 22 опустилась с седьмой на девятую строчку. Также в рейтинге оказались Battlefield 2042, Escape Simulator и Forza Horizon 5, которая замкнула список. По окончании скидок место в топ-10 потеряли Cyberpunk 2077 и FIFA 22.

Топ-10 игр и устройств по выручке в Steam за последнюю неделю

Halo Infinite Five Nights at Freddy’s: Security Breach Ready or Not Valve Index VR Kit GTFO Icarus Battlefield 2042 Escape Simulator Farming Simulator 22 Forza Horizon 5

